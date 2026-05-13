Gerücht: Rocksteady arbeitet an einem Batman Beyond-Spiel

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Nach dem massiven Flop von Suicide Squad: Kill the Justice League gab es gelegentlich Gerüchte, dass Rocksteady bereit sei, ein neues Batman-Projekt anzugehen, und es gibt sogar eine Stellenanzeige, die das unterstützt. Genauer gesagt scheint es, als würden sie die Zeichentrickserie Batman Beyond adaptieren, und nun sind neue Informationen aufgetaucht, die dies bestätigen, inklusive eines geleakten Bildes.

Das Gerücht besagt, dass Rocksteady bereits an einem solchen Projekt arbeitete, das jedoch auf Eis gelegt und mit einem anderen Schwerpunkt neu gestartet wurde. Die Handlung spielt mehrere Jahre nach Batman: Arkham Knight, basiert aber nur lose auf der Beyond-Reihe und bietet eine etwas weniger Sci-Fi-Ästhetik, während bestimmte Teile Gothams den klassischen Gothic-Stil beibehalten.

Batman selbst, Bruce Wayne, ist in diesem Spiel ein älterer Herr, der ein neues, junges Talent namens Terry McGinnis ausgebildet hat. Das ermöglicht Rocksteady zu erklären, warum man erneut lernen muss, was Batman bereits in der Arkham-Trilogie wusste. Das beliebte Nemesis-System wurde offenbar für dieses Spiel wieder aufgefrischt, und der Bösewicht wird Derek "Blight" Powers sein.

Drei Bilder sind durchgesickert und sind die klassisch verschwommene Art, wie Leaks früher vor fünfzehn bis zwanzig Jahren waren. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens können Sie sie hier einsehen.

Wie üblich ist das nur ein Leck, und es könnte sehr wohl erfunden sein. Aber Rocksteady scheint an einem neuen Batman-Spiel zu arbeiten, und Beyond ist eine beliebte Serie, die es auch leicht macht, die Geschichte als natürliche Fortsetzung der Arkham-Saga zu gestalten, sodass es keineswegs unmöglich ist, dass das wahr ist.