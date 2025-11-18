Gerücht: Rockstar hat Tests durchgeführt, um zu sehen, ob Switch 2 laufen kann Grand Theft Auto VI

HQ

Online gibt es keinen Mangel an Gerüchten, und soziale Medien sind voll von Menschen, die ihre "15 Minuten Ruhm" wollen – selbst wenn das bedeutet, etwas zu erfinden. Deshalb ist es wichtig, im Blick zu behalten, welche Insider dafür bekannt sind, gute und schlechte Informationen zu liefern.

Eine Person, über die wir nicht viel wissen, ist Nash Weedle, was bedeutet, dass er selten Gerüchte verbreitet hat, die substanziell und/oder zutreffend waren. Vielleicht ist das der Grund, warum ein Social-Media-Nutzer einen bekannteren Insider, NateTheHate, bat, Informationen von ersterem zu überprüfen. Es geht um Grand Theft Auto VI, von dem Nash Weedle behauptet, dass es auf die Switch 2 kommt.

NateTheHate schlägt jedoch freundlicherweise vor, dass dies tatsächlich wahr sein könnte, und schreibt:

"Ich habe vor einer Weile gesagt, dass R* Tests macht, um es auf Switch 2 zu bringen; Aber Tests bedeuten nicht immer Release. Ich weiß, dass versucht wurde, das auf die Plattform zu bringen. Ich kenne den aktuellen Stand dieser Bemühungen nicht."

Angesichts der Tatsache, dass Grand Theft Auto VI auf die Xbox Series S kommt, die mehrere Entwickler in Bezug auf die Performance mit der Switch 2 verglichen haben, klingt das nicht völlig unmöglich. Vorerst bleibt das nur ein Gerücht, aber hoffen wir, dass Rockstars Tests den Erwartungen gerecht wurden.