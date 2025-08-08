Gerücht: Robin wird in The Batman - Part II erscheinen

HQ

Robin wird voraussichtlich in The Batman - Part II erscheinen. Glaubt man den neuesten Gerüchten, die besagen, dass Batmans treuer Kumpel im Drehbuch der mit Spannung erwarteten Superhelden-Fortsetzung zu sehen ist.

Laut Brancheninsider Jeff Sneider können wir mit einem Auftritt von Robin im Film rechnen, aber es wird nicht erwähnt, wie stark er im Drehbuch eine Rolle spielen wird. Zum Thema Drehbuch merkt Sneider an, dass sich das Warten laut seiner Quelle "gelohnt hat".

Warner Bros. hat bestätigt, dass die Dreharbeiten zu The Batman - Part II im nächsten Frühjahr beginnen und im Oktober 2027 starten sollen. Aus Sneiders Quelle scheint es, dass alle mit dem Verlauf der Fortsetzung zufrieden sind, obwohl es eine große Verzögerung bei der Veröffentlichung gibt. Auf geht's 2027!

The Batman - Part II Kinostarts am 1. Oktober 2027.