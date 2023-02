Gerücht: Robert Pattinsons Batman wird in The Penguin auftauchen

Wie ihr wahrscheinlich wisst, wird Colin Farrells Penguin aus dem neuesten Batman-Film seine eigene TV-Serie bekommen, die sehr kurz nach dem Ende von The Batman spielt. Es wurde gemunkelt, dass Robert Pattinson selbst in ein oder zwei Episoden ebenfalls in die Serie einsteigen und Bruce Wayne oder Batman oder vielleicht sogar beides spielen würde.

In der neuesten Episode des Podcasts The Hot Mic bestätigte der Moderator Jeff Sneider diese Gerüchte, obwohl er keine Details hatte. Pattinson wird voraussichtlich in mindestens einer von acht Episoden auftauchen, was bedeutet, dass wir nicht bis zur Premiere von The Batman 2 im Oktober 2025 warten müssen, um ihn wieder als Bruce Wayne und/oder Batman zu sehen.

Das sind noch unbestätigte Gerüchte, aber wir sind sicher nicht die einzigen, die die Daumen drücken, dass es wahr ist?