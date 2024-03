Gerücht: Respawn macht ein neues Titanfall-Spiel

HQ

Fans fragten sich jahrelang, warum Respawn kein Titanfall 3 machen wollte, aber letztes Jahr wurde enthüllt, dass es tatsächlich einmal in Arbeit war, aber nach weniger als einem Jahr Entwicklungszeit abgesagt wurde. Das hat die Leute jedoch nicht davon abgehalten, weiterhin auf eine Fortsetzung zu hoffen, und jetzt hat sich eine zuverlässige Quelle mit einigen hoffnungsvollen Informationen gemeldet.

Der Journalist Jeff Grubb sagte am Montag in derGame Mess Show von Giant Bomb, dass ein neues Titanfall-Spiel auf dem Weg ist, aber mit der Einschränkung, dass es kein Titanfall 3:

gibt

"Dieses Spiel, so wie es heute ist, soweit ich es verstehe, ist ein 'Titanfall-Spiel'. Es ist im Titanfall-Universum. Aber jeder, mit dem ich spreche, sagt immer wieder: 'Nun, das ist es nicht, aber... Denken Sie nicht daran, dass es Titanfall 3 ist, ein Spiel mit Online-Multiplayer und einer Einzelspieler-Kampagne." Ich dachte mir: 'Na warte, was? Was ist das für ein Spiel?« Ich weiß es immer noch nicht."

Letzte Woche kündigte EA an, rund 670 Mitarbeiter zu entlassen und gleichzeitig das Mandalorian-Projekt einzustellen, an dem das Studio angeblich arbeitet. Das ist natürlich tragisch, aber es könnte auch zusätzliche Ressourcen für dieses geheime Titanfall-Spiel bereitstellen und die Chancen erhöhen, dass es tatsächlich Realität wird.

Wie sehr freust du dich darauf, in die Welt von Titanfall zurückzukehren, auch wenn es nicht Titanfall 3 ist?