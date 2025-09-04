Gerücht: Resident Evil Requiem wird für PlayStation 4 und Switch 2 veröffentlicht

HQ

Während der Gamescom konnten wir uns endlich Resident Evil Requiem genauer ansehen und konnten unsere Eindrücke in einer Vorschau teilen, die ihr hier findet. Dieses vielversprechende Horrorspiel ist derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X angekündigt - und es sieht so aus, als würde es unglaublich gut aussehen.

Trotzdem scheint Capcom zu wollen, dass mehr Leute die Chance haben, es zu spielen, auch auf schwächeren Formaten. Das behauptet zumindest der oft sehr treffsichere Capcom-Insider Dusk Golem, der schreibt, dass er mit früheren Gerüchten übereinstimmt, dass Requiem auch für PlayStation 4 und Switch 2 erscheint:

"Ich werde nicht um den heißen Brei herumreden, Resident Evil Requiem sollte auf PlayStation 4 und Nintendo Switch 2 erscheinen, anscheinend war das hinter den Kulissen und in der Weinrebe irgendwie bekannt. Ich bin nicht die erste Person, die das öffentlich sagt, sondern nur, um es zu bestätigen. Ich habe in den letzten Wochen mit fünf verschiedenen Leuten darüber gesprochen und kenne einen anderen Mann mit einem guten Ruf, der das vor weniger als einer Woche gesagt hat. Also nicht von mir, aber ich habe das Gleiche gehört.

Ich bin mir nicht sicher, ob es bei der Veröffentlichung sein wird, und ich vermute, dass es eine andere Version mit anderen Technologien sein wird, wie in der 360/PS3- und Wii/PS2-Ära, da einige Funktionen von Requiem wie Raytracing auf moderne Plattformen ausgerichtet sind.

Aber wenn die Frage ist, ob es passiert oder nicht, lautet die Antwort: Ja, es passiert."

Wenn man bedenkt, dass diese Versionen noch nicht offiziell angekündigt wurden, scheint es wahrscheinlich (vorausgesetzt natürlich, die Informationen sind korrekt), dass Capcom nicht darauf abzielt, sie im Februar in anderen Formaten zur Veröffentlichung bereit zu haben. Nehmen Sie dies mit einer Prise koscherem Salz, da es sich schließlich um unbestätigte Informationen handelt, aber Dusk Golem ist zumindest einer der zuverlässigeren Leaker.