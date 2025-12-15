Gerücht: Resident Evil - Code: Veronica wird nächstes Jahr bekannt gegeben

HQ

Es mag ein schlechtes Timing gewesen sein, wenn man all die Nachrichten von The Game Awards bedenkt, aber nur wenige Stunden vor Beginn der Show gab ein Xbox-Manager bekannt, dass es Ende Januar ein Xbox-Event geben wird, bei dem wir sowohl Fable als auch Forza Horizon 6 sehen werden, unter anderem.

Jemand, der offensichtlich Resident Evil sehr mag, hat den bekannten Capcom-Insider DuskGolem in den sozialen Medien gefragt, ob dieses Xbox-Event der Ort sein könnte, an dem Capcom das lange gerüchtete (aber nie offiziell angekündigte) Resident Evil - Code: Veronica Remake präsentiert.

DuskGolem reagierte darauf und schrieb, dass Capcom definitiv keine neuen Spiele der Serie ankündigen wird, die die Aufmerksamkeit von Resident Evil Requiem ablenken würden, nur einen Monat vor der Premiere. Er fügte jedoch hinzu, dass sie noch im nächsten Jahr angekündigt werden werde, wobei wir vermuten, dass die Summer Game Fest-Events im Juni, Gamescom im August, Tokyo Game Show im September und The Game Awards im Dezember die wahrscheinlichsten Kandidaten sind:

"Was ich gehört habe, ist, dass Resident Evil: Code Veronica Remake nächstes Jahr angekündigt und 2027 veröffentlicht werden soll, dann Zero Remake im folgenden Jahr 2028. Ich halte dich auf dem Laufenden, falls ich etwas anderes höre."

Kurz gesagt, es klingt so, als sei das Resident Evil Zero -Remake ebenfalls lebendig und wohlauf und vielleicht für die nächste Konsolengeneration optimiert, da die meisten Analysten sich einig sind, dass sowohl die PlayStation 6 als auch die Xbox Next (oder wie auch immer sie heißen wird) dann erscheinen werden.