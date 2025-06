Gerücht: Resident Evil 9 wird diese Woche bekannt gegeben

HQ

Ganze vier Jahre ist es her, dass ein Hauptspiel der Resident Evil-Reihe (Resident Evil Village) veröffentlicht wurde, und zwei Jahre seit der Premiere des neuesten Remakes (Resident Evil 4). Höchste Zeit also, zu sehen, wie es weitergeht – und jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass es schon bald soweit sein könnte.

MP1st schreibt, dass sie Quellen haben, die behaupten, dass das Spiel diesen Freitag auf dem Summer Game Fest gezeigt wird, oder möglicherweise am Sonntag bei Microsoft in Verbindung mit dem Xbox Games Showcase. Ob das Spiel Resident Evil 9 heißen wird oder etwas ganz anderes, bleibt abzuwarten, aber der sonst so glaubwürdige Capcom-Insider Dusk Golem glaubt, dass dies nicht der Fall sein wird, sondern dass Capcom die Nummerierung weglassen will, um mehr eigenständige Spiele machen zu können, ohne unbedingt das Gefühl zu haben, dass es auf dem Vorgänger basiert.

Laut Dusk Golem ist Leon S. Kennedy die Hauptfigur, aber er ist anscheinend nicht der einzige, den wir spielen werden.

Wenn das stimmt, werden wir in nur drei Tagen eine Antwort erhalten, so wie es aussieht.