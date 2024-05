Gerücht: Resident Evil 9 startet im Januar 2025

HQ

Es gibt viele Stimmen, die in der Welt der Videospiel-Leaks nach Akkreditierung und Bekanntheit schreien, aber die wahren Insider, diejenigen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Bezug auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit, können an den Fingern einer Hand abgezählt werden.

Es ist niemandem, der das Resident Evil-Franchise genau verfolgt, entgangen, dass die Informationen über den kommenden Teil in mehr Nebel gehüllt sind als bei der Konkurrenzserie, aber Dusk Golem behauptet nun, dass die Ankündigung von Resident Evil 9 sehr nahe sein könnte, und prognostiziert tatsächlich ein Januar 2025 Veröffentlichungsdatum.

Große Worte, kein Zweifel, aber der Leaker hat eine ziemlich zuverlässige Erfolgsbilanz in der Vergangenheit. Diesmal kollidieren seine Informationen jedoch genau mit dem, was er vor ein paar Wochen behauptet hatte, als er damals sagte, dass sich der neunte Teil verzögert habe und dass ein Remake, möglicherweise von Resident Evil 5 oder Code: Veronica, an seiner Stelle auf dem Zeitplan stehen würde. Er selbst bestreitet sie in dem Tweet.

Hoffen wir, dass diese neue Behauptung zutreffender ist, aber es dauert noch einige Zeit, bis wir sie bestätigen können.

Bist du bereit für ein neues Resident Evil-Hauptspiel?