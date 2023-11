Gerücht: Resident Evil 9 hat das bisher "größte Budget" der Serie

Capcom hat seit ein paar Jahren eine Phase, in der die meisten Dinge, die sie anfassen, zu Gold werden, und das gilt insbesondere für die Resident Evil-Reihe. Und nachdem sie ein paar große Hits veröffentlicht haben, scheint es, als würden sie sich jetzt mit Resident Evil 9 auf etwas ganz Besonderes vorbereiten.

Der ausgewiesene Capcom-Insider Dusk Golen liefert seit vielen Jahren korrekte Informationen über kommende Spiele der Reihe, und jetzt ist er wieder dabei. Dieses Mal verrät er, dass wir uns auf ein Spiel mit einem größeren Budget als je zuvor freuen können, das auch die alte Geschichte beendet und gleichzeitig etwas Neues beginnt:

"Die zwei Dinge, die ich öffentlich dazu gesagt habe, sind, dass RE9 das größte Budget und die längste Entwicklungszeit aller bisherigen RE-Spiele hat (es befindet sich seit 2018 in der Entwicklung und wird wahrscheinlich frühestens 2025 veröffentlicht, ohne dass die Entwicklung ala RE:4 super gut läuft (RE:4 wurde nach dem internen Neustart tatsächlich früher als erwartet veröffentlicht, da die Entwicklung überraschend gut und reibungslos verläuft)).

Zweitens hat Capcom RE9 als ein abschließendes Kapitel für ein paar Dinge betrachtet, um von dort aus zu neuen Handlungsbögen und Schwerpunkten überzugehen und die Serie in neue Richtungen zu lenken. RE9 ist also in Capcoms Augen sowohl ein abschließendes als auch ein beginnendes Kapitel für die Dinge."

Wenn Dusk Golem Recht hat, bedeutet das, dass wir wahrscheinlich mindestens ein weiteres Jahr kein Lebenszeichen von Resident Evil 9 sehen werden, aber es klingt immer noch nach etwas, auf das es sich zu warten lohnt.

Danke Insider Gaming