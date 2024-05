Gerücht: Resident Evil 9 angeblich auf Ende 2025 oder 2026 verschoben

HQ

Es scheint, dass Capcom viel mehr Resident Evil in den Händen hält, als der Fluss an Insiderinformationen aufnehmen kann. Entweder das, oder es gab in den letzten Wochen Änderungen am ursprünglichen Plan. Wie dem auch sei, es gibt immer noch kein offizielles Wort über den nächsten großen Teil der Serie, nachdem Resident Evil Village vor drei Jahren veröffentlicht wurde.

Die Verwirrung kommt nun von einem einst zuverlässigen Insider Dusk Golem, der in der Vergangenheit eine ziemlich gute Erfolgsbilanz bei Capcom und der Horrorserie hatte und nun seine früheren Informationen über die mögliche Veröffentlichung von Resident Evil 9 Anfang 2025 korrigiert. Stattdessen schiebt er die Veröffentlichung jetzt auf "2025/2026" zurück, was sicherlich ein viel mehrdeutigeres und breiteres Fenster ist, als wir es gerne hätten. Der Insider hat sich auch entschieden, viele Informationen über die anderen RE-Projekte zu geben, die Capcom in der Entwicklung hat, und es gibt gute und schlechte Nachrichten.

Beginnen wir mit dem "schmerzhaften". Dusk Golem bestreitet kategorisch, dass sich ein Remake des ursprünglichen Resident Evil in der Entwicklung befindet. Auch für Resident Evil 5 würde es keine geben, zumindest nicht im Moment. Er gibt jedoch an, dass Resident Evil Zero und RE: Code Veronica in Arbeit sind und dass er vor etwa einem Jahr zum ersten Mal davon gehört hat.

Es ist sicherlich nicht die beste Nachricht für Fans der Serie, aber zumindest bleibt uns die leichte Genugtuung, andere Stimmen wie Necrolipe behaupten zu hören, dass diese kommenden Titel der Serie auch nativ für Nintendo Switch 2 erscheinen werden.