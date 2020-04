Gerücht: Resident Evil 8 soll ursprünglich Revelations 3 gewesen sein

In den letzten Wochen gab es verschiedene Gerüchte, die sich mit dem nächsten Ableger von Resident Evil beschäftigen. Der bekannte Insider Dusk Golem/Aesthetic Gamer wird häufig als Quelle für etwaige Berichte genannt, da er offenbar konkrete Details der laufenden Produktionen bei Capcom kennt und diese Informationen bereitwillig ausplaudert.

Der Nutzer spricht davon, dass uns 2021 das nächste Resident-Evil-Hauptspiel erwarten wird. Capcom soll schon vor einiger Zeit mit der Entwicklung eines Folgekapitels begonnen haben, das Dusk Golem als "ursprüngliches Resident Evil 8" bezeichnet. Da die Entwickler aber nicht noch mehr Zeit zwischen den beiden neuen Hauptablegern verstreichen lassen wollten und besonders positive Tests von einem parallel entwickelten Titel erhielt, das bis dato angeblich intern als Resident Evil: Revelations 3 bekannt war, haben sie ihr eigenes RE8 auf Eis gelegt, um Revelations 3 als neues "Resident Evil 8" vorzustellen. Dieses Projekt soll laut Dusk Golem bereits 2016 gestartet worden sein und das verbleibende Jahr werde dafür genutzt, um etwaige Stellschrauben zu justieren und es in die Rolle des Hauptablegers schlüpfen zu lassen.

Laut Dusk Golem wird dieses ominöse Game nicht nur sehr teuer werden, sondern auch eine Abkehr von der Serie bedeuten, weshalb es immer wieder mit dem Remake von Resident Evil 3 in Verbindung gebracht wird. Das aktuelle Spiel ist nicht bei Capcom entstanden, sondern wurde nur von ihnen finanziert und überwacht. Ein Studio namens M-Two hat diese Neuauflage geschaffen und laut VGC besteht aktuell eine Verbindung zwischen M-Two und einem "größeren Remake-Projekt bei Capcom". Das würde passen, muss aber keine Bestätigung für irgendetwas sein.

Die Quelle hinter all diesen Meldungen erwartet in Kürze eine erste eigene Ankündigung von Capcom. Der Insider deckt außerdem die bisherigen Gerüchte, die allerdings veraltet seien. Die Entwicklungssituation der Serie scheint aktuell also ziemlich chaotisch zu sein und ob das alles stimmt, können wir nicht bestätigen. Wir gehen jedoch davon aus, dass ein Resident Evil 8 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X erscheint.

Quelle: Destructoid, Gamingbolt.