Gerücht: Remaster/Remakes verschiedener Mario-Klassiker zum 35. Geburtstag von Super Mario?

Was Nintendo uns in diesem Jahr auf der Switch präsentieren will, das hat uns das Unternehmen noch nicht konkret verraten. Fans hoffen auf eine Fortsetzung von Super Mario Odyssey oder ein brandneues Super-Mario-Spiel von Nintendo EAD Tokyo. Gleichzeitig begegneten uns gestern verschiedene Meldungen zu Neuauflagen klassischer Mario-Spiele, die die Gerüchteküche zum Brodeln brachten.

Angeblich sollen Super Mario Sunshine (2002 auf dem Gamecube gestartet) und Super Mario Galaxy 1 + 2 (2007 bzw. 2010 auf der Wii) und sogar Super Mario 3D World (2013 auf der Wii U veröffentlicht) als HD-Ports auf die Hybridkonsole gelangen. VGC hat mit verschiedenen Quellen gesprochen, die ihnen glaubhaft versichern konnten, dass Nintendo derzeit mitten in den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 35-jährigen Jubiläum von Super Mario stecke. Bei diesem Anlass sollen mehrere Haupttitel des Mario-Backlog-Katalog für die Nintendo Switch veröffentlicht werden, schreiben die Journalisten. "Fast alle" schreiben sie.

Laut diesen Quellen bestand die ursprüngliche Idee wohl darin, während der E3 2020 in Los Angeles eine entsprechende Ankündigung/Veranstaltung abzuhalten, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Da die E3 2020 jedoch abgesagt wurde, wird das alles nun wohl auf einen Online-Stream umgelagert. Verschiedene weitere Medienhäuser, namentlich Gematsu, Venturebeat, Eurogamer und Kotaku, bestätigen diese Gerüchte basierend auf ihren eigenen Informationen.

Ein neues Paper Mario für die Switch?

Aber das ist noch nicht alles, denn das i-Tüpfelchen soll die Veröffentlichung einer neuen Folge der RPG-Serie Paper Mario von Intelligent Systems sein - das Studio darf wohl eine kleine Pause nach Fire Emblem einlegen. Das sind alles spannende Gedanken, aber wir können die Echtheit dieser Informationen selbst nicht bestätigen. In jedem Fall scheint Nintendo für den Geburtstag ihres Maskottchens einiges vorzubereiten, denn in diesem Jahr haben wir bereits von einem Vergnügungspark und einer Lego-Kollektion von und mit Super Mario gehört.