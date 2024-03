Gerücht: Remakes von Paper Mario: The Thousand Year Door und Luigi's Mansion 2 erhalten bald mehr Infos

HQ

2024 scheint ein ruhiges Jahr für Nintendo zu werden. Es gibt nicht viel in Bezug auf große Veröffentlichungen, aber wir haben einige interessante Remakes, auf die wir uns freuen können. Mario vs. Donkey Kong hat bereits 2024 begonnen, und wir haben noch Paper Mario: The Thousand Year Door Remake und Luigi's Mansion 2 HD vor uns.

Die Fans warten sehnsüchtig auf weitere Neuigkeiten zu diesen Spielen, und es scheint, dass wir bald etwas hören könnten. Selbst wenn der 10. März, auch bekannt als Mario Day, in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, könnte Nintendo uns laut Leaker Pyoro bald mehr Mario-basierte Informationen geben.

Wir sind uns nicht sicher, in welcher Form diese Enthüllungen stattfinden werden. Einige glauben, dass eine Mario-Direct kommen könnte, aber es könnte sein, dass wir nur Trailer für diese Spiele sehen werden. So oder so, halten Sie die Augen offen.