Gerücht: Remake zu Prince of Persia vorzeitig im Shop geleakt

Der Twitter-Nutzer Ken Xyro hat gestern Abend in einem Online-Shop aus Guatemala ein Projekt namens "Prince of Persia Remake" für Playstation 4 und Nintendo Switch entdeckt, das einige Medien-Outlets sehr schnell und überaus bereitwillig aufgegriffen haben. Das Thema hat große Aufmerksamkeit erhalten, obwohl man immer wieder sieht, dass Shops irgendwelche Spiele listen, die es gar nicht gibt.

Mein Kollege Eirik Hyldbakk Furu von Gamereactor Norwegen ist sich allerdings sehr sicher, dass an genau dieser Sache tatsächlich etwas dran ist. Seinen Informationen zufolge werden wir im kommenden Monat im zweiten "Ubisoft Forward"-Stream eine entsprechende Ankündigung sehen, die es tatsächlich verdient, als Remake bezeichnet zu werden. Das liegt wohl unter anderem an der Menge an Inhalten, die dieses Paket bietet. Mehr wollte er nicht verraten, deshalb haben wir uns weiter umgeschaut.

Die Abbildung auf dem Cover, die der Shop aus Guatemala veröffentlicht hat, ist übrigens die gleiche, die vor einigen Monaten in einem Reddit-Gerücht aufgetaucht ist (aber deutlich weniger Berichterstattung nach sich zog). Diese Quelle sprach damals von einem Remake, das die gesamte Trilogie (Prince of Persia: The Sands of Time, Prince of Persia: Warrior Within und Prince of Persia: The Two Thrones) umfasst. Nun tauchen diese Informationen wieder auf und wir werfen einen Blick darauf.

Die Quelle datiert das Projekt im März auf Weihnachten 2020, wobei bereits damals nicht ausgeschlossen wurde, dass eine Verzögerung auf das Jahr 2021 denkbar sei. Der Nutzer versicherte jedoch, dass dieses Projekt die gleichen Mechaniken und Geschichten aus den Originalspielen übernehmen würde. Sogar der Synchronsprecher Yuri Lowenthal, der der englischen Stimme des Prinzen Klang verleiht, sei Teil der laufenden Produktion, hieß es. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend, doch Prince of Persia Remake, wie der Laden es nennt, ist aktuell nur ein Gerücht.