Gerücht: Release-Termin von Shin Megami Tensei V anscheinend durchgesickert

You're watching Werben

Vor ein paar Stunden wurde die offizielle, japanische Webseite von Shin Megami Tensei V mit neuen Informationen aktualisiert und dabei ist offenbar auch ein Erscheinungsdatum zutage gefördert worden. Persona Central berichtet, dass der Titel anscheinend Mitte November auf der Nintendo Switch erwartet wird. Ob Atlus das JRPG simultan auf der ganzen Welt ausliefern kann, ist unbekannt.

Die Webseite wurde äußerlich bereits wieder auf ihren ursprünglichen Stand zurückgesetzt, denn diese Informationen waren ganz sicherlich nicht dafür bestimmt, so kurz vor der E3 nach außen zu dringen. Weitere Details über die Spielwelt, Spielsysteme und so weiter heben wir uns für das große Nintendo-Event auf. Nintendos E3-2021-Präsentation findet am 15. Juni um 18:00 Uhr deutscher Zeit statt.