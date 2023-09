Gerücht: Red Dead Redemption 3 ist in Arbeit

HQ

Red Dead Redemption 3 könnte laut einigen neuen Informationen, die kürzlich online aufgetaucht sind, auf dem Weg sein. Erstens haben wir die Aussage des Leakers MyTimeToShineH auf Twitter, der eine Behauptung gepostet hat, dass eine Fortsetzung von Hogwarts Legacy in Entwicklung sei.

Der Leaker hat ohne Quelle gepostet, was normalerweise nicht unsere Aufmerksamkeit erregen würde, aber laut The Business Standard scheint es, dass Strauss Zelnik, CEO von Take-Two, auch über die Fortsetzung oder das Prequel gesprochen hat.

Da Grand Theft Auto VI wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten erscheinen wird, wäre es für Rockstar sinnvoll, in die Zukunft zu blicken. Erwarten Sie jedoch nicht so schnell Red Dead Redemption 3. Wir könnten es sogar als Veröffentlichung für die nächste Konsolengeneration betrachten.