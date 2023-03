Gerücht: Ratchet & Clank: Rift Apart könnte eine PC-Portierung bekommen

HQ

Sony hat in den letzten Jahren einen guten Teil seiner Exklusivprodukte auf dem PC veröffentlicht, darunter God of War, Horizon: Zero Dawn und Spider-Man von 2018. Jetzt scheint es, dass Ratchet & Clank: Rift Apart den Sprung zu Maus und Tastatur machen könnte.

Eine neue Stellenanzeige bei Nixxes sucht einen qualifizierten UX / UI-Ingenieur, der bei der Implementierung und Verbesserung der Benutzeroberfläche für kommende AAA-PC-Titel hilft. Dies hat zu vielen Spekulationen geführt, dass die PlayStation-Tochter an einer PC-Portierung von Ratchet & Clank: Rift Apart arbeitet.

Nixxes war auch für die PC-Portierung eines anderen Insomniac-Titels in Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales verantwortlich. Obwohl die Beweise ziemlich substanziell erscheinen, ohne dass noch etwas bestätigt wurde, nehmen Sie diese Gerüchte mit einer Prise Salz.