Gerücht: Rare und Obsidian stellen morgen auf X019 neue Xbox-Projekte vor

Microsoft kann es offenbar wirklich nicht mehr abwarten, bis zu ihrer X019-Messe am kommenden Wochenende. Morgen Abend um 21 Uhr startet eine Spezialausgabe des Inside-Xbox-Livestreams, der wohl knapp zwei Stunden lang läuft und zahlreiche Informationen zu Hardware, Accessoires und den neuen Gaming-Projekten der Xbox Game Studios bereithält. Einige dieser Ankündigungen sind bereits im Vorfeld durchgesickert oder ganz offiziell bestätigt worden, doch Fans dürfen sich sicher trotzdem noch auf einige Überraschungen freuen.

Zwei weitere Themen konnte der bekannte Insider und Marktanalyst Daniel Ahmad auf Twitter entschlüsseln, der offenbar Wind von Microsofts Plänen erhalten hat. Er schreibt auf Twitter frech, dass die Veranstaltung "solide Veröffentlichungstermine für Titel der [Xbox Game Studios] in 2020 bieten [werde, darunter] Spiele, wie Bleeding Edge, Minecraft Dungeons und Wasteland 3". Ahmad erwähnt auch, dass Obsidian Entertainment und Rare "neue Marken" vorstellen werden. Außerdem spricht er von einem Spiel, das noch am morgigen Abend veröffentlicht wird. Vielleicht sehen wir morgen ja, was diese beiden Studios für die kommende Xbox-Konsole geplant haben.

Ach, und weil sich hier vielleicht einige von euch für Age of Empires IV interessieren - auch das wird morgen ein Thema sein, teast Aaron Greenberg von Microsoft. Wird sicher spannend, wir sind für euch am Start und begleiten die Veranstaltung.