Gerücht: Quentin Tarantino hat seinen 10. Film abgesetzt

Quentin Tarantino hat gesagt, dass er nach seinem zehnten abendfüllenden Projekt aufhören will, Filme zu machen, daher waren viele von uns eine Mischung aus traurig und aufgeregt, als er letztes Jahr endlich The Movie Critic enthüllte. Seitdem haben wir nur kleinere Updates erhalten, darunter Behauptungen, dass er sich wieder mit Brad Pitt zusammentun würde. Es scheint, als könnten wir alles, was wir über den Film wissen, vergessen, einschließlich des Namens.

Weil Justin Kroll von Deadline normalerweise sehr zuverlässig ist, behauptet er, dass Quentin Tarantino beschlossen hat, The Movie Critic abzusetzen, und dass er zurück ans Reißbrett geht, um neue Ideen zu bekommen, was sein 10. und letzter Film sein wird.

Es sei daran erinnert, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Tarantino seine Ideen öffentlich teilt und dann seine Pläne absagt. Das bekannteste Beispiel ist, dass er The Hateful Eight zunächst verließ, sich aber später entschied, zurückzukehren und es zu beenden, also gibt es vielleicht immer noch eine Chance, dass wir The Movie Critic eines Tages sehen werden, wenn wir nett genug fragen.