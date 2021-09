Gerücht: Quantic Dream arbeitet angeblich an einem Star-Wars-Spiel

HQ

Nachdem Quantic Dream für Sony Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human veröffentlichte, hat sich das Unternehmen nach anderen Möglichkeiten umgeschaut und unter anderem den PC als Plattform für sich entdeckt. Laut einem Gerücht, das der französische Youtuber Gautoz aufgeschnappt hat, scheint eines der Projekte beim Studio von David Cage eine Kooperation mit Disney zu sein. Angeblich soll das Team aus Paris an einem Star-Wars-Spiel arbeiten, laut Dual Shockers sogar bereits seit 18 Monaten. Ob sich hinter dem Gerede irgendetwas Substanzielles verbirgt, lässt sich momentan absolut nicht sagen.