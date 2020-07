Gerücht: PS4-Version von Cuphead durchgesickert, The Delicious Last Course bald auf Xbox One?

You're watching Werben

Update, 28. Juli, 19:39 Uhr: Auf der Playstation 4 steht das Game ab sofort zum preis für 20 Euro zur Verfügung, das DLC wurde heute nicht weiter thematisiert.

Originale Meldung:

Geoff Keighley, der Organisator der Game Awards und des Summer Game Fests, kündigte kürzlich "ein spezielles Update von einem unserer Lieblings-Indie-Spielestudios" an. Die große Überraschung sollte am Dienstag, den 28. um 17:00 Uhr deutscher Zeit enthüllt werden und anschließend haben neugierige Leute damit begonnen, die Online-Shops der typischen Verdächtigen zu durchsuchen - mit Erfolg.

Das Geheimnis scheint mit Cuphead zusammenzuhängen. Das wunderschöne 2D-Actionspiel könnte endlich für Playstation 4 erscheinen, da verschiedene Leute das Symbol des Games im Bereich "Neue Spiele" im PSN entdeckt haben. @Wario64 hat sogar einen Screenshot vom Shop aufnehmen können, ehe das Symbol wieder von Sony gelöscht wurde.

Es gibt jedoch noch mehr, worauf wir uns freuen können und daran Microsoft ist schuld. Auf ihrer eigenen Webseite konnten Nutzer einige Minuten lang die Meldung "Cuphead & The Delicious Last Course, jetzt verfügbar" lesen. Studio MDHR hat die Erweiterung von Cuphead nie datiert, arbeitet aber schon seit geraumer Zeit daran. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn das Game bald verfügbar wäre.