Gerücht: PS3-Emulation könnte bald auf PS5 kommen

HQ

Wenn Sie ein Old-School-Gamer mit New-School-Hardware sind, werden Sie hier und da auf Probleme stoßen. Etwas, das viele PS5-Besitzer gestört hat, ist der Mangel an Emulation für PS3-Spiele. Derzeit können Sie PS3-Spiele auf Ihrer PS5 nur über Cloud-Gaming spielen, während PS1- und PS2-Titel über Emulation auf der Konsole laufen.

Implicit Conversions - ein Unternehmen, das Retro-Spiele auf moderne Maschinen portiert - scheint bereit zu sein, die PS3-Emulation vorzubereiten. In einem Beitrag auf seiner Website (danke, GamingBolt) hat Implicit Conversions eine öffentliche Roadmap für die kommenden Jahre vorgestellt, in der auch die PS3-Emulation enthalten ist.

Dies ist jedoch nur im Abschnitt "Dreaming About", was bedeutet, dass es wahrscheinlich bestenfalls Jahre dauern wird. Das Studio hat bereits mit Sony und anderen Plattformentwicklern zusammengearbeitet, um Spiele von Retro-Systemen auf moderne Konsolen zu bringen. Wenn man bedenkt, dass dies ein sehr beliebter Schritt wäre, hoffen wir, dass Sony eine Emulation für seine PS3-Klassiker in Betracht zieht.