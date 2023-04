Gerücht: PS Plus Essential-Spiele für Mai sind durchgesickert

HQ

Während PlayStation manchmal dem Spiel einen Schritt voraus sein kann und als Erster die PS Plus Essential-Spiele enthüllt, die in einem bestimmten Monat erscheinen, trifft uns oft der bekannte Leaker billbil-kun ein paar Tage vor der Bestätigung des Titels mit den Neuigkeiten.

Wieder einmal hat uns billbil-kun mit einigen potenziellen Spielen für den Abonnementdienst getroffen. Nun, da nichts bestätigt wurde, müssen wir empfehlen, diese Nachricht mit einer Prise Salz zu nehmen, aber billbil-kun ist dafür bekannt, dass sie mit ihren Vorhersagen von PS Plus Essential-Spielen ziemlich genau sind.

Die Spiele, die am 2. Mai in den Dienst gestellt werden, sind Chivalry 2, Grid Legends und Descenders. Es ist wahrscheinlich, dass wir neben diesen Spielen bald auch über Titel Bescheid wissen werden, die in den Spielekatalog für PS Plus Premium- und Extra-Abonnenten aufgenommen werden.

Was haltet ihr von diesen angeblichen PS Plus Essential-Spielen?