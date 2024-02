Gerücht: Prey 2 und ein neuer Predator-Ableger kommen

Sowohl Magnus als auch meine Wenigkeit haben das Predator-Spin-off Prey aus dem Jahr 2022 sehr genossen, da es nach Jahren ziemlich schlechter Filme eine großartige neue Sicht auf das Universum war. Dann ist es gut, dass der Film auch auf Streaming-Diensten großen Erfolg hatte, und Amber Midthunder sagte, dass sie gerne eine Fortsetzung machen würde. Es hört sich so an, als würden wir das und noch mehr bekommen.

Deadline, The Hollywood Reporter und mehrere andere vertrauenswürdige Medien behaupten, dass Prey 2 in Arbeit ist. Und nicht nur das. Dan Trachtenberg arbeitet anscheinend auch an einem weiteren Predator-Spin-off namens Badlands.

Während Details zu diesen beiden Projekten rar sind, behaupten diese Quellen, dass Badlands in der Zukunft spielen wird, eine neue weibliche Hauptrolle hat und im Juli mit der Produktion beginnen soll. Noch weniger ist über Prey 2 bekannt, da diese Berichte behaupten, dass Amber Midthunder noch nicht einmal unterschrieben hat, um die erste zurückkehrende Hauptfigur in der Geschichte des Franchise zu sein.

Was kann ein Predator-Film, der in der Zukunft spielt, tun, um so großartig wie Prey zu sein, und sollte Amber Midthunder für Prey 2 zurückkehren?