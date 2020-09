Gerücht: Preis der Xbox Series X in Pringles-Chipsdose gefunden

Wir sind uns sicher einig, dass es sich hier um eine etwas bizarre Überschrift handelt, aber das sind eben die Umstände, in denen wir uns derzeit befinden. Obwohl Microsoft eine oder mehrere Modelle ihrer nächsten Konsole in acht bis zwölf Wochen veröffentlichen möchte, kennen die Konsumenten noch immer keinen genauen Preis für das Next-Gen-Produkt. Das treibt einige Leute förmlich um den Verstand, deshalb suchen sie im Heuhaufen nach der sprichwörtlichen Nadel. Gefunden wurde zuletzt eine Chipsdose vom Hersteller Pringles, der mehr zu wissen scheint, als wir Normalsterblichen.

Die zugegeben seltsame Quelle hat sich vielen Expertenmeinungen angeschlossen und den Preis (oder zumindest eine authentische Schätzung) der Konsole eingegrenzt. Das Unternehmen verlost in einem Gewinnspiel Xbox-Series-X-Konsolen an Gewinner in Südafrika und die Teilnahmebedingungen informieren Interessenten über den Wert dieses Preispakets. Twitter-Nutzer haben die Sache verfolgt und einen Preis von umgerechnet ca. 815 US-Dollar errechnet.

Wie Critical Hit sagt, ist das wahrscheinlich weit vom endgültigen Preis entfernt. Aktuelle Währungsschwankungen müsste man wohl einberechnen, um einen Endpreis von etwa 600 Euro zu erreichen. Das ist alles ein nettes Gedankenspiel und solche Nachrichten passen auch zum verschlafenen Montagmorgen, aber das hier ist keine ernstzunehmende Vermutung - es ist Spaß. Pringles selbst sagt übrigens, dass sich der Preiswert ihres Wettbewerbs noch verändern kann und das sagt viel über die Plausibilität der ganzen Angelegenheit aus.