Gerücht: Pokémon Winds/Waves hat die höchste Anzahl neuer Pokémon aller Zeiten

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Die Pokémon-Spiele der letzten Jahre haben es nicht ganz geschafft, dem gerecht zu werden, was viele Spieler suchen: eine lebendigere und offenere Welt mit deutlich aktualisierter Grafik. Glücklicherweise steht genau das auf dem Plan, und es kommt bereits 2027.

Dann soll Pokémon Winds/Waves veröffentlicht werden, und nun hat der oft verlässliche Insider Centro Leaks Neuigkeiten zu berichten. Die Quelle behauptet, dass wir uns auf "die höchste Anzahl neuer Pokémon aller Zeiten in einem Pokémon-Spiel" freuen können. Was bedeutet das also genau, fragen Sie sich vielleicht? Nun, anscheinend wird es "etwa 300 neue Pokémon / Formen" geben, und eine neue "Kampfmechanik wird spezielle Wetterformen für einige Pokémon einführen."

Centro Leaks schreibt, dass es etwas Zögern gab, das Gerücht überhaupt zu veröffentlichen, weil die Zahl so hoch ist, dass es unwahrscheinlich erscheint, aber nach ähnlichen Informationen aus mehreren Quellen gilt es als ziemlich wahrscheinlich.

Natürlich ist es immer noch nur ein Gerücht, aber lassen Sie uns alle gemeinsam die Daumen drücken, dass es wahr ist.