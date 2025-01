Gerücht: Pokémon Presents über Pokémon Go durchgesickert

HQ

In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie The Pokémon Company eine eigene Gaming-Präsentation namens Pokémon Presents veranstaltet hat. Normalerweise findet es am 27. Februar statt, was nicht mehr allzu weit entfernt ist, und jetzt haben wir vielleicht unsere erste Bestätigung, dass es wieder passiert.

Laut Dataminer-@mattyoukhana auf Twitter/X gibt es in den Pokémon Go -Dateien Hinweise auf Pokémon Presents-Ereignisse, die speziell mit der Einall-Region verbunden sind. Einall ist die fünfte Pokémon-Region, was die Leute zu Spekulationen veranlasst hat, dass dies bedeuten könnte, dass wir Gen-5-Remakes bekommen werden.

Das würde zwar dem Trend folgen, den Pokemon mit einem Remake der Rubin/Saphir-Spiele sowie der Diamant- und Perl-Titel im Jahr 2021 gesetzt hat, aber wir können nicht bestätigen, dass ein Schwarz/Weiß-Remake nur aufgrund dieses Leaks in Arbeit ist, da es sich um ein Ereignis handelt, das ausschließlich mit Pokémon Go zusammenhängt. Wir müssen bis Februar warten, bis es etwas Offizielles gibt.