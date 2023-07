Gerücht: Pokémon Presents für nächste Woche

HQ

Es sieht so aus, als könnten wir den 8. August als Datum für die nächste Pokémon Presents-Sendung markieren. Ein neuer Leak des Dataminers CentroLeaks (wie von Eurogamer berichtet) hat enthüllt, dass der Pokémon Masters EX-Spielcode das Datum erwähnt, an dem eine neue Kampagne gestartet wird, und dies hat die Fans zu einer Flut von Vermutungen getrieben.

Der Gedanke ist, dass wir uns auf eine Ausstrahlung freuen können, da unangekündigte Ereignisse oft mit Pokémon Presents-Shows zusammenfallen, und wenn an diesen Gedanken etwas Wahres dran ist, können wir wahrscheinlich erwarten, dass The Pokémon Company in den kommenden Tagen eine offizielle Ankündigung machen wird, um die Fans auf die Show vorzubereiten.

Was wir sehen könnten, wenn die Show stattfindet, wird zweifellos ein weiterer Blick auf die Pokémon Scarlet/Violet-Erweiterungen auf Lager sein, ebenso wie ein weiterer Detective Pikachu Returns-Trailer zur Vorbereitung auf die Veröffentlichung im Oktober.