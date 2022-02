Gerücht: Playstation-Abonnement "Spartatcus" soll mehrere Preisstufen aufweisen

HQ

Seit einigen Monaten diskutiert das Internet über die Möglichkeit bevorstehender Änderungen an den Online-Angeboten im Playstation Network. Laut diesen Gerüchten deuten wahllos erscheinende Veränderungen im Ökosystem von Sony daraufhin, dass das Unternehmen die bestehenden Mitgliedschaften Playstation Now und Playstation Plus zusammenfasst, um stärker auf das Wachstum der Xbox-Game-Pass Konkurrenz von Microsoft reagieren zu können.

Dieses Modell wird in der Gerüchteküche "Spartacus" genannt und laut einem neuen Bericht vom Gamesbeat-Redakteur Jeff Grubb, sind drei verschiedene Stufen des Abonnements geplant. Das Basiserfahrung "Essential" ist im Wesentlichen das, was wir heute als Playstation Plus kennen: Spieler dürfen Online-Funktionen nutzen und auf eine monatlich wechselnde Auswahl an Games zugreifen, und dafür werden sie laut Grubb ungefähr 10 US-Dollar blechen müssen. Die Stufe "Extra" soll PS Plus mit PS Now verbinden und neben der Online-Mitgliedschaft und den monatlichen "Gratis"-Spielen Zugriff auf eine Bibliothek an On-Demand-Angeboten bieten. 13 US-Dollar seien laut Gamesbeat-Recherchen monatlich für diese Dienstleistung angesetzt. Die "Premium"-Variante wird neben allen Inhalten der "Extra"-Stufe Zugang zu klassischen Spielen und Demoversionen erlauben, allerdings auch 16 US-Dollar kosten.

Sony hat diese Details nicht kommentiert und wir können auch nicht einsehen, auf welcher Grundlage Gamesbeat an diese Details gelangt sein möchte.