Gerücht: PlayStation und Bluepoint durften kein Remake Bloodborne

HQ

Einer der wenigen Schwächen Bloodborne ist, dass es nicht besonders gut läuft, weshalb es verständlich ist, dass Millionen von Spielern seit Jahren um ein Remaster oder Remake des elf Jahre alten Spiels von FromSoftware betteln. Hidetaka Miyazaki, der Präsident des Studios und Direktor des Spiels, hat uns vage Antworten gegeben, als wir gefragt wurden, ob wir das Spiel im Laufe der Jahre auf PC oder neue Konsolen bringen könnten, während es unter den offenen Leuten, die genau wissen, ein offenes Geheimnis ist, dass Miyazaki-san tatsächlich der Hauptgrund ist, warum wir kein Remaster oder Remake gesehen haben. Der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida deutete das sogar schon im letzten Jahr an, und jetzt haben wir weitere "Beweise".

Der sonst so äußerst zuverlässige Jason Schreier sagt, dass seine Quellen behaupten, sowohl PlayStation als auch das inzwischen geschlossene Bluepoint Games wollten Bloodborne neu machen, aber FromSoftware und Miyazaki "wollten nicht, dass es passiert".

"Warum sollte das wichtig sein? Sony besitzt das Bloodborne IP, nicht FromSoftware", sagen Sie? Nun, wie Yoshida-san letztes Jahr vermutete, wäre es nicht klug, die Beziehung zu den Schöpfern beliebter Spiele wie Elden Ring, Dark Souls und Sekiro: Shadows Die Twice zu ruinieren. Wäre es für PlayStation sinnvoll, ein Remake von Bloodborne zu machen, wenn das bedeutet, dass FromSoftware eine weitere Exklusivität oder Ähnliches verpasst? Offenbar nicht. Es scheint, als ob unsere einzige Chance auf ein Bloodborne Remake in Zukunft darin besteht, wenn FromSoftware eine Pause von der Partnerschaft mit Bandai Namco einlegt, um es selbst zu machen.

Schreier teilt außerdem einige weitere interessante Details darüber, was Bluepoint vor der Schließung versucht hat, daher empfehlen wir, seinen gesamten Bericht zu lesen.