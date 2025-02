Gerücht: PlayStation State of Play steht für die Valentinswoche an

HQ

Die Zeit der Liebe steht vor der Tür, und selbst wenn du niemanden hast, für den du riesige, nutzlose, herzförmige Luftballons kaufen kannst, besteht immer noch die Möglichkeit, dass du in der Valentinswoche eine tolle Zeit haben wirst, denn es scheint, dass ein PlayStation State of Play auf dem Plan stehen könnte.

Zumindest ist das laut NateTheHate, der letzten Monat auf einen PlayStation State of Play im Februar hinwies. In jüngerer Zeit hat er diese Behauptung bekräftigt und gleichzeitig auf die Frage eines Twitter/X-Nutzers geantwortet, wann genau wir mit der Show rechnen könnten.

"Was sagt dir dein Herz? ", schrieb der Leaker und deutete damit an, dass wir rund um den Valentinstag weitere Informationen erwarten können. Wie immer solltet ihr eure Salzstreuer mit dieser Art von Informationen griffbereit haben, aber wenn man bedenkt, dass Sony in diesem Jahr bisher eher ruhig war, abgesehen von Nachrichten über Studios, deren Projekte abgesagt wurden, und einigen internen Führungswechseln, freuen wir uns darauf zu sehen, zu welchen Veröffentlichungen sie uns im kommenden Jahr auf dem Laufenden halten können.