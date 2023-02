Gerücht: PlayStation State of Play kommt bald

HQ

Nachdem Nintendo und Microsoft beide einen guten Teil dessen gezeigt haben, was sie 2023 haben, will Sony das Tempo erhöhen, wobei Brancheninsider Jeff Grubb berichtet, dass ein neues State of Play-Event "bald kommt".

Laut Grubb könnte ein neuer State of Play irgendwann im nächsten Monat kommen, wenn nicht früher. Aber die Fans sollten ihre Hoffnungen anscheinend nicht wecken, da dieser State of Play eine ziemlich "zurückhaltende" Angelegenheit sein wird.

Sony hält sich stattdessen mit seinen größeren Enthüllungen bis zu seinem großen Showcase zurück, das im Juni stattfinden soll.

Dennoch, nachdem Nintendo und Xbox so viel gezeigt haben, fühlt es sich an, als hätte Sony etwas Nachholbedarf, um einen Hype für 2023 aufzubauen.