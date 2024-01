Gerücht: PlayStation State of Play für diese Woche geplant

HQ

Wenn Sie darauf gewartet haben, dass PlayStation und Nintendo auf die jüngste Developer_Direct der Xbox reagieren, haben wir gute Nachrichten für Sie, denn ein neues Gerücht ist im Umlauf, dass ein State of Play bereits in dieser Woche stattfinden könnte.

Von "Shpeshal_Nick, der eine gute Erfolgsbilanz bei der Berichterstattung über Gerüchte und Insiderinformationen hat, kommt das Gerücht selbst in Form eines Beitrags auf X, der sogar die Spiele andeutet, die in der Serie vorkommen könnten.

Wie Sie sehen können, deutet das Gerücht darauf hin, dass die Show am 31. Januar stattfinden wird und dass Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Final Fantasy VII: Rebirth, Silent Hill 2 Remake, Until Dawn PS5-Version, ein neues Metro -Spiel, Judas und sogar anscheinend ein Sonic Generations Remaster vorhanden sein könnten.

Viele dieser Spiele kommen oder werden bereits gemunkelt (Rise of the Ronin, FFVII: Rebirth, Silent Hill 2, Until Dawn auf PS5) und wahrscheinlich erscheinen, andere sind zweifellos eher eine Überraschung. Ob an diesem Gerücht etwas dran ist, werden wir sehr bald wissen, da Sony entweder heute oder morgen eine Ankündigung machen muss, wenn es beabsichtigt, in dieser Woche eine Show zu veranstalten.