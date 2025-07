Gerücht: Playstation 6 verzögert sich - Nicht vor Ende 2029 erwartet

HQ

Wann genau die nächste Playstation in die Regale kommen wird, fragen sich viele Fans - und dem neuesten Gerücht zufolge könnten wir noch lange warten müssen. Insider behaupten, dass die Playstation 6 nicht vor Ende 2029 auf den Markt kommen wird, was die Playstation 5 auch zur längsten Konsolengeneration von Sony aller Zeiten machen würde – mit vollen neun Jahren auf dem Markt.

Mark Cerny, Sonys Hardware-Mastermind, hat bereits erklärt, dass die Arbeit an der nächsten Generation einer langfristigen Roadmap folgt und nicht überstürzt wird. In der Zwischenzeit erhält auch die Playstation 5 Pro regelmäßige Updates, um die aktuelle Generation am Leben zu erhalten.

Dennoch sind viele Fans online der Meinung, dass neun Jahre die Dinge etwas zu weit gehen. Auf Reddit können Sie Kommentare lesen wie:

"2028 wäre perfekt, es steckt noch viel Saft in dieser Generation."

"Sie müssen wirklich nur mehr Exklusivtitel mit der Hardware machen."

Eines ist sicher: Die Playstation 6 lässt sich Zeit. Und wenn es wirklich nicht vor 2029 auf den Markt kommt, könnte das einen großen Einfluss darauf haben, wie wir die nächste Generation erleben – sowohl aus der Perspektive eines Spielers als auch in Bezug darauf, wie Entwickler daran herangehen.

Was denkst du über die Playstation 6? Wann glaubst du (oder hoffst), dass es veröffentlicht wird?