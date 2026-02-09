Gerücht: PlayStation 6, PlayStation Handheld-Speicher-Spezifikationen enthüllt

HQ

Wir müssen vielleicht etwas länger warten als erwartet, da die PC-Komponentenindustrie derzeit weiterhin Engpässe haben, aber wir wissen, dass wir eines Tages – wahrscheinlich in den nächsten Jahren – die ersten Einblicke auf die PlayStation 6 und die nächsten Xbox-Konsolen sehen werden.

Es scheint, als würden wir bereits Insider-Berichte über die Spezifikationen dieser Konsolen erhalten, genauer gesagt über die PlayStation 6 und deren Speicherspezifikationen. In einer Reihe von Beiträgen auf Neogaf (über Insider Gaming) enthüllte der zuverlässige Leaker KeplerL2, dass die PlayStation 6 bis zu 30 GB DDR7-Speicher haben wird, ein deutlicher Anstieg gegenüber der PlayStation 5.

Dieser Speicher wurde in einer "Clamshell"-Konfiguration auf der Konsole angeordnet, was den Speicherbus reduzierte, aber insgesamt eine höhere Leistung ermöglichte. Der angebliche PlayStation-Handheld wird ebenfalls mit recht hochwertigen Speicherspezifikationen ausgestattet und bietet 24 GB LPDDR5X, was ihn auf Augenhöhe mit der ROG Xbox Ally X bringt.

Wir haben immer noch keine festen Veröffentlichungsinformationen zur PS6 oder zum neuen PlayStation-Handheld, also wie immer bei Gerüchten wie diesen sollte man sie mit Vorsicht genießen. Wir erwarten jedoch, dass es auf der kommenden PlayStation eine gute Menge Speicher geben wird, auch wenn das eine deutliche Kostensteigerung bedeuten könnte.