Gerücht: PlayStation 5 erhält vollständige Discord-Integration und besseres Cloud-Streaming im März

Auch wenn Stadia es letztendlich nicht geschafft hat, gibt es immer noch starke Interessen, die auf Game-Streaming drängen, eines davon ist Microsoft, das im Grunde eine virtuelle Konsole für Browser, Smart-TV, Smartphones und so weiter mit dem Game Pass Ultimate-Abonnement beinhaltet.

Wir wussten bereits, dass Sony auch an etwas Ähnlichem arbeitet, da die beiden Unternehmen vor fast drei Jahren eine Cloud-Zusammenarbeit mit Microsoft enthüllten , und es scheint, als würden wir sehen, was in diesem Frühjahr dazu geführt hat. Der zuverlässige Journalist und ausgewiesene Insider Tom Henderson schreibt bei Insider Gaming , dass das nächste große Firmware-Update für PlayStation 5 mit der Nummer 7.00 am 8. März veröffentlicht wird, wobei in den " kommenden Tagen" eine öffentliche Beta starten wird. Die Hauptattraktion sind gestreamte PlayStation 5-Titel (heute können nur ältere Formate gestreamt werden).

Neben dem Game-Streaming von PlayStation 5 behauptet Henderson auch, dass wir uns auf die vollständige Discord-Integration in einem wirklich massiven Update freuen können.

