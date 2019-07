Gerücht: Plants vs Zombies: Garden Warfare 3 könnte bald auf Konsolen springen

Die Alpha von Plants vs. Zombies 3 läuft derzeit auf Hochtouren (so stark, dass Entwickler Popcap Games die Einladungen pro Tag limitiert) und mitten im Hype um das mobile Spiel hat Electronic Arts offenbar Leute eingeladen, ein anderes Spiel der Reihe auszuprobieren. Gemeint ist der Titel Plants vs Zombies: Garden Warfare 3, der offenbar unter dem Codenamen "Picnic" entwickelt wird. Ein Closed-Alpha-Playtest soll laut Polygon vom 1. bis zum 6. August dieses Jahres stattfinden und zwei Spielmodi mit den Titeln "Team Vanquish" und "Turf Takeover" bieten. Wir müssen das alles als Gerücht betrachten, aber vielleicht könnte uns der Publisher schon bald mit einer Ankündigung überraschen. Habt ihr Lust auf weiteres Gartenchaos?