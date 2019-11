Gerücht: Planmäßiger Release von Zelda: Breath of the Wild II schon nächstes Jahr?

Nintendo sorgte während der diesjährigen E3 für viel Aufregung, als sie eine Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ankündigten. Abgesehen von der Tatsache, dass sich dieses ominöse Spiel in Entwicklung befindet, hatten sie allerdings nicht viel mehr zu erzählen. Wir wissen bis dato nichts über die Geschichte, wie sich Hyrule entwickeln wird oder wann das Abenteuer ankommt.

Der bekannte Nintendo-Insider Sabi hat nun jedoch ein paar Informationen entdeckt, die sie oder ihn dazu hingerissen hat, über einen absehbaren Release-Termin zu sprechen. Auf Twitter schreibt der Nutzer, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild II laut eigenen Informationen wohl planmäßig im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll. Eine Quelle wurde nicht angegeben, allerdings wird erwähnt, dass es sich bei diesem Kommentar nicht um Spekulationen, sondern um "aktuelle Pläne" von Nintendo handle. Gleichzeitig gibt Sabi zu bedenken, dass "Veröffentlichungstermine von Zelda historisch stets intern oder öffentlich verzögert wurden".

Angesichts der Tatsache, dass Playstation 5 und Xbox Scarlett nächstes Jahr auf den Markt kommen, scheint es wahrscheinlich, dass Nintendo eine leistungsstarke Antwort vorweisen möchte, mit der sie die Aufmerksamkeit und das Interesse bei ihrer Switch halten. Eine Fortsetzung des meistverkauften Zelda-Spiels aller Zeiten würde zweifellos zu dieser Beschreibung passen, vor allem weil dieses Meisterwerk in wenigen Monaten drei Jahre alt wird. Ob ein weiteres Zelda-Abenteuer ein guter Weg wäre, um den Kampf gegen die neuen Konsolen von Microsoft und Sony anzutreten?

Quelle: Wccftech