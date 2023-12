Gerücht: Peter Griffin und Solid Snake kommen zu Fortnite

HQ

Dieses Wochenende wird ein sehr großes für Fortnite, da das Battle Royale ein riesiges Event servieren wird, bei dem das Spiel sein viertes Kapitel hinter sich lässt und sein fünftes beginnt. Zu diesem Zweck hat ein Leak auf dem Xbox-Dashboard stattgefunden, das einen Teaser des Battle Pass für die erste Staffel von Kapitel 5 von Fortnite zeigt, und es enthält einige wichtige Charaktere.

Wie unten zu sehen ist, zeigt das Bild, dass sowohl Peter Griffin als auch Solid Snake irgendwann in der nächsten Saison im Battle Royale ankommen werden. Normalerweise werden bei den Battle-Pass-Ergänzungen wie dieser alle Skins zu Beginn der Saison hinzugefügt und es liegt am Spieler, sie in seinem eigenen Tempo freizuschalten. Dies deutet wahrscheinlich darauf hin, dass Peter Griffin und Solid Snake auf der Insel ankommen werden, sobald Kapitel 5 in den kommenden Tagen beginnt.

Wirst du das nächste große Fortnite-Event sehen und danach Kapitel 5 spielen?