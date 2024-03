Gerücht: Persona kommt zu Fortnite

HQ

Laut einem Leaker, der in der Vergangenheit nachweislich alles richtig gemacht hat, scheint es, als ob Epic Games und Sega beschlossen haben, eine Fortnite Zusammenarbeit mit Persona zu machen. Dieses Gerücht besagt, dass es sich um Persona 3 Reload handelt, aber ein anderer ziemlich bekannter Leaker behauptet, dass es auch Gespräche über Persona 5 Royal gegeben hat.

Wir müssen einfach abwarten, aber da Persona 3 Reload ein neues Spiel ist und sich immer noch gut verkauft, glauben wir, dass dies die wahrscheinlichere Option ist (auch wenn es Spaß gemacht hätte, Fortnite mit Joker zu spielen). Der Atlus/Sega-Leaker MbKKssTBhz5 sagt auch, dass Sega verschiedene Kollaborationen für ihr Like a Dragon -Franchise in Betracht zieht, so dass wir Ichiban Kasuga möglicherweise auch in Fortnite sehen werden.