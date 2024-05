Gerücht: Perfect Dark wird nächsten Monat angezeigt

HQ

Im Moment gibt es ungewöhnlich viele Gerüchte, was vielleicht nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass in der ersten Junihälfte mehrere große Gaming-Events anstehen (und möglicherweise schon in diesem Monat Sony).

Eines der bestätigten Ereignisse ist der Xbox Games Showcase am 9. Juni, bei dem Avowed, Indiana Jones und der Große Kreis sowie die Ankündigung von Gears 6 erwartet werden. Aber es wird natürlich mehr als das geben und es gibt viele Informationen darüber, was diese Titel sein könnten.

Letzte Woche konnten wir berichten, dass der zuverlässige Insider und Journalist Jeff Grubb sagte, dass Perfect Dark in einem schlechten Zustand sei und daher wahrscheinlich noch einen langen Weg vor sich habe, bevor es gezeigt werden kann. Aber nicht jeder ist damit einverstanden.

Ein weiterer zuverlässiger Insider ist Nate the Hate, und er behauptet stattdessen, dass Perfect Dark tatsächlich im Juni gezeigt wird. Während einer Diskussion mit Spawn Wave in der neuesten DirectXbox-Podcast-Episode erklärte er:

"Zu diesem Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass wir nächsten Monat Perfect Dark sehen werden, und dass einige der neueren Gerüchte möglicherweise veraltete Informationen waren, vielleicht [...] Ich habe diese Woche Dinge gehört, dass Perfect Dark nicht in einem so schlechten Zustand ist."

Welcher von ihnen tatsächlich Recht hat, bleibt abzuwarten, aber es ist erwähnenswert, dass Grubb selbst sagt, dass er jetzt auch von Informationen erreicht wurde, dass Perfect Dark auf dem Xbox Games Showcase gezeigt werden.

Vielleicht etwas, auf das man sich freuen kann?