Gerücht: People Can Fly entwickelt das durchgesickerte PS5-Sci-Fi-Spiel

Anfang dieser Woche berichteten wir, dass ein Video eines unangekündigten Third-Person-Action-Spiels, das für Sony entwickelt wurde, online durchgesickert war. Es war ein früher Code, aber die ResetEra-Detektive haben es immer noch geschafft, einige Informationen daraus zu erhalten.

Es stellt sich heraus, dass das Video das Wort " RED" in der unteren rechten Ecke hat, und das war genug, um herauszufinden, dass es wahrscheinlich People Can Fly ist, die etwas im Namen von Sony tun. Das Studio sagte vor zwei Jahren, dass sie an etwas mit dem Codenamen RED arbeiten, das wirklich viele Kästchen ankreuzt. Neben dem Codenamen ist es auch ein Sci-Fi-Third-Person-Actionspiel, mit dem das Studio viel Erfahrung hat (Gears of War: Judgement, Outriders) und die frühe Version im Video passt zu dem Zustand, in dem sich das Spiel in zwei Jahren nach der Enthüllung des Codeames befinden sollte.

Es ist nur ein Gerücht und eine Spekulation, aber es scheint einige Verdienste zu haben. Hoffentlich ist eine Ankündigung nicht zu weit entfernt.

Bild von Outriders.

