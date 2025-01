Gerücht: Peely schließt sich mit Adidas für neue, von Fortnite inspirierte Sneaker zusammen

HQ

Peely, die geliebte Bananenfigur von Fortnite, tritt aus der virtuellen Welt in die reale Welt. Peely ist bekannt für seinen verspielten und wiedererkennbaren Look und hat die Herzen von Gamern auf der ganzen Welt erobert. Nach seinem Auftritt in einem Lego-Bausatz soll Peely nun das Gesicht einer neuen Sneaker-Kollaboration mit Adidas sein. Diese Zusammenarbeit scheint der nächste Schritt auf dem Weg von Fortnite in die Mode zu sein, nachdem verschiedene Merchandise-Artikel zum Thema Charaktere auf den Markt gebracht wurden.

Adidas hat in letzter Zeit mit seinen Fortnite Kollaborationen in der Gaming-Welt für Furore gesorgt. Nach exklusiven Sneaker-Designs mit Jordans Ästhetik arbeitet das Unternehmen nun Berichten zufolge an Schuhen, die eine Hommage an die ikonische Peely darstellen. Es wird erwartet, dass die Sneaker-Designs, die noch unter Verschluss sind, den skurrilen Bananencharakter zeigen und den Fans die Möglichkeit bieten, buchstäblich mit Peely auf ihren Füßen herumzulaufen.

Während Details noch rar sind, haben die Gerüchte die sozialen Medien im Sturm erobert, wobei der Fortnite -Leaker HypeX der erste war, der die Nachricht in einem Beitrag auf X verbreitete. Viele Fans warten gespannt darauf, wie Adidas den lebendigen und skurrilen Peely in Sneaker-Form zum Leben erwecken wird. Könnten diese Schuhe der nächste große Hit in der Mode sein?