Gerücht: Pascal wurde die Rolle des Reed Richards in Fantastic Four angeboten

Nachdem der Streik offiziell vorbei ist, kommt die Maschinerie in Hollywood langsam wieder in Bewegung, und einer der vielen Filme, die schon lange in der Pipeline sind, ist Marvels Remake von Fantastic Four. Ein lang erwartetes Projekt der Fans, nachdem die Marke so viele Jahre lang von 20th Century durch den Dreck gezogen wurde.

Vielleicht ist es kein Wunder, dass das Interesse an Marvels neuem Film relativ groß ist und mehrere verschiedene Stars mit dem Projekt in Verbindung gebracht werden. Dazu gehören Adam Driver, Jake Gyllenhaal und Vanessa Kirby und jetzt auch The Last of Us und Game of Thrones Star Pedro Pascal, dem laut einem Bericht von Insider Daniel Richtman angeblich eine der Hauptrollen des Films angeboten wurde.

Was natürlich großartig ist, wenn es stimmt, Pascal enttäuscht selten und hat bewiesen, dass er derzeit einer der fähigsten Schauspieler in Hollywood ist. Wenn es nun also seine Aufgabe ist, die Hauptrolle des Reed Richards zu übernehmen, dann haben wir einen guten Grund, uns auf den Film zu freuen - der noch ein paar Jahre entfernt ist.

Glaubst du, dass Pascal in die Rolle des Reed Richards passen würde, und freust du dich auf Marvels neue Fantastic Four?