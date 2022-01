Gerücht: Oxenfree II: Lost Signals könnte vielleicht schon im Februar erscheinen

HQ

Das Veröffentlichungsdatum für das kommende Adventure Oxenfree II: Lost Signals von Night School Studios ist möglicherweise vorab durchgesickert. Playstation Game Size zufolge werde das Spiel Anfang Februar erscheinen. Das gehe aus Informationen hervor, die sie in der Playstation-Datenbank gefunden haben. Da es sich hierbei nicht um eine offizielle Quelle handelt, müssen wir die Meldung als Gerücht abstempeln.

Sollte sich das Veröffentlichungsdatum tatsächlich als wahr herausstellen, werden wir vermutlich schon in Kürze mit einer offiziellen Ankündigung rechnen dürfen. Bei diesen kleineren Produktionen möchten die Entwickler in der Regel mindestens vier Wochen vor dem offiziellen Startschuss entsprechende Vorbestellerkampagnen initialisieren, was häufig mit der Bekanntgabe des Erscheinungstermins einhergeht.