Gerücht: Onimusha: Way of the Sword startet Ende September

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Obwohl es überraschend wenig Neuigkeiten über das Projekt gab, erklärte Capcom im vergangenen Frühjahr, dass sich die Entwicklung von Onimusha: Way of the Sword in der Endphase befindet, und noch letzte Woche berichtete ein seriöser Insider, dass das Spiel in diesem Jahr erscheinen soll.

Vorausgesetzt, das stimmt, sollten wir während des morgigen Sony-Events, des Summer Game Fest am Freitag oder des Xbox Games Showcase am Sonntag mehr hören. Da Grand Theft Auto VI im November erscheint, scheint es wahrscheinlich, dass Capcom den Zeitraum von August bis Oktober anstrebt.

Nun ist ein Gerücht darüber aufgetaucht von X-Nutzer ASDF, die dieselbe Person ist, die als Erster das Rayman Legends Retold-Logo enthüllte und Inhalte aus Assassin's Creed: Black Flag Resynced im April geleakt hat. Er behauptet, dass Onimusha: Way of the Sword am 25. September erscheinen wird, also einem Freitag (dem Tag, an dem Capcom normalerweise seine Spiele veröffentlicht).

Ob das stimmt oder nicht, sollten wir diese Woche herausfinden, aber hoffentlich erwartet uns Anfang dieses Herbstes ein spannendes Samurai-Abenteuer.