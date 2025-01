Gerücht: Obi-Wan Kenobi wird in Ahsoka: Staffel 2 auftauchen

HQ

Leider war die Obi-Wan Kenobi-Serie 2022 nicht ganz so gut, wie wir gehofft hatten, aber sie hatte einige Szenen, die die Fans dennoch begeisterten, und eine Sache, die genau alle lobten, war Ewan McGregors Leistung als Obi-Wan selbst.

Seitdem hat er mehrfach gesagt, dass er gerne in die Rolle zurückkehren würde und hofft, dass es irgendwann eine zweite Staffel der Serie geben wird. Wie auch immer, Kristian Harloff berichtet, dass es so aussieht, als würden wir McGregor in der zweiten Staffel von Ahsoka in seiner Paraderolle wiedersehen.

Darüber hinaus wird er nicht allein sein, denn es wird gemunkelt, dass auch Hayden Christensen zusammen mit Ariana Greenblatt als junger Ahsoka an Bord sein wird. Somit kann man vermuten, dass es mehrere Rückblenden aus der Zeit geben wird, in der die drei eigentlich gute Freunde waren und gemeinsam in den Klonkriegen gekämpft haben. Andere Optionen sind natürlich, dass sie als Machtgeister auftreten, aber das wäre unbestreitbar die vorhersehbarste und langweiligste Option.

Wir wissen noch nicht, wann Ahsoka: Staffel 2 Premiere haben wird, aber es wird voraussichtlich Anfang 2026 sein.