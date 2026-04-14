Gerücht: Nvidia steht kurz davor, ein "großes PC-Unternehmen" von der Größe von Dell oder HP zu übernehmen

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Unternehmen, die andere Unternehmen sowohl im Bereich Gaming als auch in der Technologie kaufen, scheinen heutzutage immer häufiger zu werden. Und nun, laut einem Gerücht, das von Tweak Town berichtet wurde, befindet sich Nvidia angeblich in der Endphase des Kaufs eines großen Unternehmens wie Dell oder HP, und dass dies die PC-Landschaft "umgestalten" würde.

Eine Quelle, "SemiAccurate", berichtet, dass Nvidia nun seit über einem Jahr in Verhandlungen ist, um "ein großes Unternehmen zu kaufen". Dieses Gerücht kommt nach einem Jahr Recherche auf und enthält relativ wenige Details, da es keine dieser potenziellen "großen" Unternehmen erwähnt oder auflistet. Aber wir wissen, dass in dieser PC-Landschaft einige der größten Lenovo, Dell, HP, ASUS und Acer sind.

Auch Bloomberg hat über dieses Gerücht berichtet, aber sie haben eine Stellungnahme von Nvidia erhalten, die die Gerüchte entschieden dementiert.

"Der Medienbericht ist falsch; NVIDIA führt keine Gespräche über die Übernahme eines PC-Herstellers."

Es ist also klar, dass zumindest vorerst offiziell nichts passiert. Wir müssen einfach leben und sehen, wie sich die Dinge entwickeln.