Gerücht: Nvidia RTX 50 Super-GPUs wird in dieser Weihnachtszeit eintreffen

Es scheint, dass wir die aktualisierten Super-Versionen einiger Grafikkarten der RTX 50-Serie von Nvidia noch in diesem Jahr sehen könnten. Ein neues Gerücht deutet darauf hin, dass die neuen GPUs irgendwann in dieser Weihnachtszeit erhältlich sein werden.

Dieser Bericht stammt von TweakTown, das besagt, dass die RTX 5070 Super, die RTX 5070 Ti Super und die RTX 5080 Super später in diesem Jahr auf den Markt kommen werden. In dieser Hinsicht wurde von Nvidia noch nichts bestätigt, obwohl es erwähnenswert ist, dass wir Super-Versionen der neuesten RTX-Serie ziemlich bald nach ihrer Veröffentlichung erwarten.

Was die Spezifikationen dieser Karten betrifft, so sind sie wiederum unbestätigt, aber TweakTown weist darauf hin, dass es 6400 CUDA-Kerne in der RTX 5070 Super, 8960 in der RTX 5070 Ti Super und 10752 in der 5080 Super gibt. Es wird erwartet, dass auch der VRAM einen großen Schub erhält, wobei 24 GB für die 5080 und 5070 Ti Super und 18 GB für die 5070 Super erwartet werden.

Bist du daran interessiert, die Super-Versionen der neuesten Grafikkarten von Nvidia zu kaufen?